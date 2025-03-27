Сетевое издание|18+|Четверг|27 мар 2025|16:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру

Печать
Telegram

По результатам опроса ВТБ, за последний год 20% жителей Приволжского федерального округа сфокусировались на работе и отметили, что баланс их ежедневной активности сместился с личной жизни в сторону карьеры. Этот тренд также заметен в Сибири (23%), на Урале и в Северо-Западном федеральном округе (по 20%).

18% респондентов отметили, что сейчас в приоритете для них личная жизнь и семья. Этот тренд наиболее распространен среди жителей Северо-Кавказского (25%) и Южного (24%) федеральных округов.

Более половины жителей ПФО (56%) заявили, что у них соотношение работы и личной жизни за последний год никак не изменилось.

Половина опрошенных (51%) считает, что улучшить баланс могла бы доплата за переработки. Чуть меньше респондентов (44%) высказались за гибкий график. Уменьшение нагрузок и переработок поможет 34% опрошенных, удаленный формат работы - 31%, а увеличение отпуска или дополнительные выходные - 30%.

При этом предпочтения различаются в зависимости от региона. Жители Дальневосточного федерального округа больше всего хотят дополнительных выходных или отпуска (45%). В Центральном федеральном округе 54% респондентов высказались за доплату при переработках. Гибкий график востребован в Южном федеральном округе, а также в Москве и Московской области (по 45%). За удаленную работу высказались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (38%).

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство респондентов в ПФО сталкивались с переработками. Лишь 11% отметили, что никогда не задерживаются на работе. Наименее склонны к свехурочному труду жители Дальневосточного федерального округа (19%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12%). Для почти половины (48%) опрошенных в ПФО переработки уже не считаются критичным моментом. Такое мнение наиболее распространено в Центральном (55%) и Уральском (51%) федеральных округах.

Более 50% уверены, что в этом году их доходы вырастут на 5-50%. 44% респондентов ожидают, что их доход увеличится в среднем на 5-20%,- это жители Центрального (30%), Южного (26%) и Уральского федеральных округов (24%). Увеличения дохода на 20-50% ожидают 9% респондентов, а 1% - более чем на 50%, большинство из них живут в Северо-Кавказском (7%) и Уральском (5%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4%), сообщили в ВТБ.

* Опрос ВТБ проводился среди 1 500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте