Для Пензы планируют закупить еще 60 автобусов

21.03.2025 | 11:19

В 2025 году парк общественного транспорта в Пензе пополнится 60 автобусами. О предстоящем заключении соглашения на поставку машин губернатор Олег Мельниченко сообщил на сессии Засобра в пятницу, 21 марта.

«В целом в этом году планируется обновить транспортную составляющую городской агломерации 70 единицами автобусного транспорта», - уточнил глава региона.

Он напомнил, что в прошлом году для сельских АТП закупили 79 автобусов большого, среднего и малого классов, для городской агломерации перевозчики приобрели 55 машин большой вместимости.

Многие маршруты были переведены на регулирование. Это означает, что затраты перевозчика компенсируются за счет бюджета, рейсы должны выполняться по установленному расписанию. За нарушения предусмотрены штрафные санкции.

Мельниченко уточнил, что на субсидирование перевозок в 2024 году из регионального бюджета было выделено 1 млрд 711 млн рублей.