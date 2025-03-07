Сетевое издание|18+|Пятница|7 мар 2025|15:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Перечислены основные мошеннические схемы перед 8 Марта

Печать
Telegram

С приближением 8 Марта фиксируется усиление мошеннической активности. Злоумышленники используют комбинированные схемы социальной инженерии и фишинга с акцентом на праздничную тему: ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах, сообщили в ВТБ.

Перечислены встречающиеся наиболее часто перед 8 Марта мошеннические темы.

1. Ложные предложения о знакомствах. Мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные проблемы, которые требуют финансовой помощи. Доверчивые россиянки переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности: это позволяет им продолжать манипуляции.

2. Доставка цветов. Женщинам звонят и сообщают о якобы заказанной на их имя доставке цветов. Для получения букета просят назвать адрес и код из СМС-сообщения, который на деле открывает вход в личный кабинет на портале госуслуг или в банковском приложении.

3. Рассылка вредоносных поздравительных открыток. При открытии файла на устройство загружается программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к управлению смартфоном жертвы.

4. Фишинговые письма с подарками по промокоду. Часто такие ссылки ведут на поддельные страницы маркетплейсов, где просят внести свои персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины - последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Чтобы защититься от мошенников, нужно быть внимательнее к предложениям, которые поступают из незнакомых источников, проверять профили и сайты на наличие отзывов.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам: если пришло сообщение с предложением о выгодных скидках или подарках, нужно убедиться в его достоверности. Лучше всего заходить на сайт компании напрямую через браузер.

Необходимо быть осторожнее с личной информацией: не стоит делиться личными данными, паролями или финансовыми сведениями с незнакомыми людьми.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте