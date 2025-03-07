Перечислены основные мошеннические схемы перед 8 Марта

07.03.2025 | 13:01

С приближением 8 Марта фиксируется усиление мошеннической активности. Злоумышленники используют комбинированные схемы социальной инженерии и фишинга с акцентом на праздничную тему: ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах, сообщили в ВТБ.

Перечислены встречающиеся наиболее часто перед 8 Марта мошеннические темы.

1. Ложные предложения о знакомствах. Мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные проблемы, которые требуют финансовой помощи. Доверчивые россиянки переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности: это позволяет им продолжать манипуляции.

2. Доставка цветов. Женщинам звонят и сообщают о якобы заказанной на их имя доставке цветов. Для получения букета просят назвать адрес и код из СМС-сообщения, который на деле открывает вход в личный кабинет на портале госуслуг или в банковском приложении.

3. Рассылка вредоносных поздравительных открыток. При открытии файла на устройство загружается программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к управлению смартфоном жертвы.

4. Фишинговые письма с подарками по промокоду. Часто такие ссылки ведут на поддельные страницы маркетплейсов, где просят внести свои персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины - последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Чтобы защититься от мошенников, нужно быть внимательнее к предложениям, которые поступают из незнакомых источников, проверять профили и сайты на наличие отзывов.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам: если пришло сообщение с предложением о выгодных скидках или подарках, нужно убедиться в его достоверности. Лучше всего заходить на сайт компании напрямую через браузер.

Необходимо быть осторожнее с личной информацией: не стоит делиться личными данными, паролями или финансовыми сведениями с незнакомыми людьми.