Для сделок с недвижимостью хотят ввести «период охлаждения»

27.02.2025 | 20:46

Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью. Таким способом хотят защитить граждан от мошенников, которые убеждают их продать квартиру и перевести им вырученные деньги.

Законопроект предусматривает временную остановку движения средств на банковских счетах.

«Как правило, схема выглядит следующим образом: они [мошенники] находят жертву, сообщают ей убедительную легенду - например, убеждают поучаствовать в «специальной операции МВД», - после чего жертва сама ищет покупателя и продает свою квартиру или дом. Покупатель при этом ни о чем не подозревает. Они встречаются, оформляют сделку, владелец недвижимости получает деньги и переводит их мошенникам. А потом - как показывает практика, обычно это случается в течение недели - у него наступает прозрение. Продавец понимает, что попал в ловушку, но сделать уже ничего нельзя - нет ни денег, ни недвижимости», - цитирует «Парламентская газета» одного из авторов инициативы - заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Во время «периода охлаждения» у человека будет возможность обдумать произошедшее. В случае необходимости он либо аннулирует сделку, вернув деньги покупателю, либо потратит их на покупку нового жилья.

В законопроекте предусмотрена возможность не использовать «период охлаждения» в исключительных случаях, которые потребуется подтвердить документально: договором купли-продажи на новое жилье, медсправками и др.

Концепцию положительно оценили в Совете Федерации и предварительно одобрил Центральный банк. Сейчас законопроект находится на отзыве в правительстве.