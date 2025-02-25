«Караван» приглашает пензенцев проводить зиму с блинами

25.02.2025 | 13:38

Весна витает в воздухе, а вместе с ней и аромат свежеиспеченных блинов. В пензенской сети магазинов «Караван» стартовала масленичная неделя: посетителей ждет настоящий праздник вкуса.

На специальных плитах в торговых залах рождаются румяные кружочки - символы солнца. Начинки разнообразные: нежная форель, сочное мясо, ароматная ветчина с сыром, зеленый лук с яйцом, для любителей домашней классики - печеные яблоки и абрикосовый джем. А блинный торт с форелью и творожным сыром станет изысканным блюдом на праздничном столе.

Заказать доставку и насладиться вкусом весны не выходя из дома можно через сервис «Торнадо».

«Спасибо, «Караван»! С ваших блинов и началась Масленица!» - отметила покупательница Ирина, взявшая еще и тесто - в «Караване» позаботились о хозяйках, которые планируют своими руками готовить весеннее лакомство.

«Мы желаем нашим дорогим покупателям весеннего настроения, заряда бодрости и крепкого здоровья! Пора прощаться с долгой зимой, и «Караван» поможет вам достойно отметить этот светлый праздник», - подчеркнула генеральный директор сети Елена Учайкина.

В «Караване» пензенцев ждут вкусные блины.

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