В Кузнецке открыли Парту Героя в честь бойцов, погибших на СВО

24.02.2025 | 11:18

В школе № 6 имени кузнечан - защитников Донбасса торжественно открыли Парту Героя, посвященную двум выпускникам этого учебного заведения. Мероприятие состоялось 21 февраля.

На парте - фотографии двух бойцов, погибших в зоне СВО: 27-летнего Егора Кураева и 42-летнего Дмитрия Кузнецова.

Егор Сергеевич работал на мебельном предприятии, в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. 6 августа во время штурма под Авдеевкой погиб от массивной кровопотери после взрыва снаряда, попавшего в блиндаж.

Дмитрий Викторович служил по контракту с 20 ноября 2023 года. Погиб 10 января 2024-го при штурме под Авдеевкой.

На открытии парты присутствовали родственники погибших, педагоги и учащиеся. Они почтили память героев минутой молчания, рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.