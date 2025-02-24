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Общество

В Кузнецке открыли Парту Героя в честь бойцов, погибших на СВО

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В школе № 6 имени кузнечан - защитников Донбасса торжественно открыли Парту Героя, посвященную двум выпускникам этого учебного заведения. Мероприятие состоялось 21 февраля.

На парте - фотографии двух бойцов, погибших в зоне СВО: 27-летнего Егора Кураева и 42-летнего Дмитрия Кузнецова.

Егор Сергеевич работал на мебельном предприятии, в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. 6 августа во время штурма под Авдеевкой погиб от массивной кровопотери после взрыва снаряда, попавшего в блиндаж.

Дмитрий Викторович служил по контракту с 20 ноября 2023 года. Погиб 10 января 2024-го при штурме под Авдеевкой.

На открытии парты присутствовали родственники погибших, педагоги и учащиеся. Они почтили память героев минутой молчания, рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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