Определена судьба зоны под снесенными домами у набережной

29.01.2025 | 17:43

Пензенцам, прогуливающимся по набережной Суры, открылись новые горизонты. Люди обратили внимание на полное отсутствие старых частных домов на левобережье.

«Наконец-то снесли дряхлые домишки и перекрыли бетонными блоками стихийную парковку, планируется ли в этом году облагородить и благоустроить это место?» - поинтересовался пользователь Александр Геннадьевич на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

На его обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ. «На указанной территории около набережной в текущем году планируется посев газона», - ответил он.

К сносу ветхих домов на улице Урицкого приступили еще в 2012 году. Пензенцы, проживавшие в них, в 2011-м были переселены по федеральной программе в новый жилой комплекс «Малахит» в Ахунах.

До конца 2012-го планировали сровнять с землей все строения дореволюционной эпохи - 52 тыс. кв. м аварийного жилья. Однако это оказалось не так просто. С несколькими домами на пересечении улиц Урицкого и Максима Горького возникли проблемы, решение которых растянулось на годы. Но в конце концов территорию удалось освободить.