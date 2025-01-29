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Общество

Опубликован график выплат пенсий и пособий в новом размере

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В феврале пенсии и пособия будут выплачиваться в увеличенном размере. Об этом напомнили в отделении Социального фонда России по Пензенской области.

В соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года cтраховые пенсии в январе были увеличены на 7,3 %, однако по решению Президента РФ была проведена дополнительная индексация до уровня фактического роста цен, составившего, по данным Росстата, 9,5%.

«Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %», - отметили в Соцфонде.

Пенсии будут выплачиваться по следующему графику:

- 5 февраля - за 5-12-е числа;

- 13-го - за 13-22-е;

- 21-го - за 23-25 февраля.

3 февраля будут перечислены единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры социальной поддержки.

5 февраля будет переведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала, 7-го - пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным).

Большинство выплат перечисляются в кредитные учреждения ежемесячно в единые дни. Это касается тех, кто получает деньги на карту или счет в банке. Если установленные даты приходятся на выходные и праздничные дни, выплата осуществляется в предыдущий рабочий день. Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего дня.

Доставка выплат через почту осуществляется по графикам, утвержденным «Почтой России». Пензенцы, выбравшие такой способ, могут уточнить дату в своем отделении.

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