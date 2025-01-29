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Общество

Мошенники выманивают данные, используя интерес к шоколаду

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Мошенники используют интерес граждан к ставшему популярным дубайскому шоколаду. Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами компании Fix Dessert Chocolatier, которая производит и продает это лакомство, или же сервисов доставки, например Deliveroo.

Посещая такие порталы, пользователи заражают вирусами свое устройство. Также на сайтах мошенники выманивают персональные данные граждан.

Помимо этого, злоумышленники создают ресурсы организаций, которые якобы доставляют дубайский шоколад по всему миру.

«К слову, компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях», - предупреждает телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

В МВД призвали граждан к осторожности и попросили изучать отзывы на независимых платформах, перед тем как оплатить товар.

Дубайский шоколад – это плитка ручной работы с особой начинкой. Осенью он обрел популярность в социальных сетях. Эксперты утверждают, что россияне ищут его в полтора раза чаще, чем цветы.

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