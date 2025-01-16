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Общество

За год пензенцы перевели аферистам более миллиарда рублей

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Ущерб от мошеннических действий, причиненный жителям Пензенской области в 2024 году, составил 1 млрд 56 млн 649 тыс. рублей.

Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным надзорного ведомства, по фактам мошеннических действий правоохранители возбудили 2 743 уголовных дела.

Мошенники действуют под видом сотрудников силовых структур (прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ), управляющих компаний, банков, социальных служб, поликлиник, фонда ОМС, операторасотовой связи и других ведомств.

Угрозами и запугиванием они убеждают жертв взять кредит, перевести деньги на «безопасный счет», сообщить номер банковской карты или пароль из СМС.

Так, 60-летняя жительница Пензы почти месяц общалась с «представителем пенсионного фонда» и «сотрудником ФСБ». Они вынудили горожанку оформить кредиты и микрозаймы, продать квартиру и даже золотые украшения. Все средства она перевела на указанные ей счет. В итоге аферист сам рассказал жертве, что из нее обманом вытянули 4 млн 275 тыс. рублей.

Прокуратура просит пензенцев не общаться с незнакомцами и немедленно прерывать разговор, если речь заходит о «спасении» средств, необходимости взять кредит или сообщить конфиденциальные данные.

Ранее артисты Пензенского областного театра «Кукольный дом» совместно с сотрудниками регионального УМВД записали видеоролик с мини-спектаклем, в котором раскрывается классическая схема мошенников. Таким образом они учат маленьких зрителей и их родителей противостоять обману.

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Источник — фото pixabay.com
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