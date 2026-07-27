Плату за возврат железнодорожных билетов могут сильно повысить

Вернуть железнодорожные билеты почти без потерь вскоре может не получиться. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата проездных документов. Таким образом хотят бороться с перекупщиками.

Стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный билет регулируется государством. Когда в 2020 году распространялся коронавирус, ее снизили до минимального размера.

Результат таков: по сравнению с допандемийным периодом сейчас возвращают в 3 с лишним раза больше билетов.

«По информации перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 млн. Повторно выкупаются лишь 5,9 млн мест, а порядка 9 млн мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления поезда», - сообщили в ФАС.

Чтобы решить проблему, антимонопольная служба разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. Вместо этого предлагается дать перевозчикам возможность самостоятельно определять размер сбора - в пределах до 10% от стоимости проездного документа.