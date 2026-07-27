В Кондоле продолжается капитальный ремонт детского сада

Общество

В Кондоле продолжается капитальный ремонт детского сада
Печать
Max

В селе Кондоль продолжается капитальный ремонт детского сада (Южная, 14). Здание общей площадью 700 кв. м построено в 1982 году и рассчитано на прием 104 воспитанников.

В контракте оговорены обновление мягкой кровли, окон, дверей, ремонт входных групп с крыльцами и фасада здания. Подрядчик должен полностью заменить системы отопления, вентиляции, ХВС, канализации, электросети, пожарную сигнализацию.

Сейчас план выполнен на 50%. Демонтаж кровли закончен, уложена гидроизоляция и возведены парапеты. У входов залито бетонное основание и возведены крыльца, готовы основания под фундаменты.

Вентшахты прочищены, полностью заменены трубы канализации, установлены новые оконные блоки. Началось утепление фасада.

Внутри здания старая отделка разобрана. На 1-м этаже готова разводка для теплого пола в помещениях для групп, на 2-м оштукатурены стены, залиты полы, сделана разводка электрики.

В Кондоле продолжается капитальный ремонт детского сада

Искать подрядчика на капремонт детсада в Кондоле начали в феврале. По данным портала госзакупок, стоимость контракта на тот момент составила 41 909 800 рублей.

31 000 000 рублей выделено из областного бюджета, 7 700 000 - из местного, уточнили в областном минобре. Срок окончания работ - 20 августа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кондоль детсад капремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!