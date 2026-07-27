Перечислены способы охладить смартфон в жару

Общество

Перечислены способы охладить смартфон в жару
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В жаркую погоду смартфоны часто нагреваются, что может привести к сбоям в их работе, поломке, а в худшем случае - к взрыву. Охладить устройства можно, не выключая их.

В первую очередь нужно спрятать телефон от прямых солнечных лучей, закрыть работающие в фоновом режиме приложения и отключить запущенные игры, пишет издание BGR.

Стоит также снизать яркость дисплея и снять чехол с телефона.

Уменьшить нагрузку на смартфон поможет временное отключение Wi-Fi и Bluetooth: устройство лучше перевести в авиарежим.

Эксперты предупреждают: допускается положить устройство перед вентилятором, но категорически запрещено класть его в холодильник - из-за резкого перепада температур и сопутствующих процессов.

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