Перечислены способы охладить смартфон в жару

В жаркую погоду смартфоны часто нагреваются, что может привести к сбоям в их работе, поломке, а в худшем случае - к взрыву. Охладить устройства можно, не выключая их.

В первую очередь нужно спрятать телефон от прямых солнечных лучей, закрыть работающие в фоновом режиме приложения и отключить запущенные игры, пишет издание BGR.

Стоит также снизать яркость дисплея и снять чехол с телефона.

Уменьшить нагрузку на смартфон поможет временное отключение Wi-Fi и Bluetooth: устройство лучше перевести в авиарежим.

Эксперты предупреждают: допускается положить устройство перед вентилятором, но категорически запрещено класть его в холодильник - из-за резкого перепада температур и сопутствующих процессов.