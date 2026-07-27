Прогноз на неделю: пензенцев ждут дожди и понижение температуры

Общество

Прогноз на неделю: пензенцев ждут дожди и понижение температуры
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На начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области продолжат влиять циклонические вихри, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 27 июля.

«По-прежнему будут идти дожди различной интенсивностью, временами с грозами», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температурный режим будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Понижение обеспечит заток более прохладной воздушной массы, пояснила Ания Антонова.

В первой половине рабочей недели уличные термометры днем будут показывать до 28 градусов, во второй - до +23.

До выходных практически каждый день будет идти дождь.

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