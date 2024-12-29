Пензячка 3 недели общалась с мошенниками и потеряла жилье

29.12.2024 | 11:11

60-летняя жительница Пензы почти месяц общалась с аферистами и потеряла больше 4 млн рублей, а также квартиру. Женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников, только тогда, когда один из них сам ей об этом рассказал.

Согласно материалам дела, пензячке позвонил мужчина, который представился сотрудником Пенсионного фонда РФ. Он убедил собеседницу в том, что ей нужно пересчитать трудовой стаж. Для этого женщину ждут в МФЦ. Незнакомец попросил ее назвать код из пришедшего СМС, чтобы забронировать окно.

После этого поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он заявил, что мошенники взломали личный кабинет пензячки на портале госуслуг. Для спасения сбережений он посоветовал перевести их на «безопасный счет». Горожанка поверила и выполнила инструкцию.

Далее аферисты вынудили женщину оформить кредиты, микрозаймы. Все средства она перевела на счета злоумышленников. Затем, убежденная в том, что защищает себя от незаконной сделки, пензячка продала квартиру.

«Женщина на протяжении трех недель выполняла указания звонивших и была вынуждена продать даже золотые серьги. О том, что стала жертвой аферы, она узнала, только когда звонивший признался, что обманул ее и завладел суммой в размере 4 275 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.