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Общество

Мошенники стали выдавать себя за сотрудников управляющих компаний

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Мошенники придумали новый способ обмана: они звонят людям под видом сотрудников управляющих компаний. Об уловке рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Под различными предлогами жертв убеждают установить на телефон приложение. Аферисты говорят, например, об изменениях в законе или сообщают, что нужно обновить программное обеспечение.

После того как человек это делает, аферисты получают доступ к его личной информации, в том числе к паролям и данным карт.

На самом деле официальные организации по телефону не просят клиентов устанавливать что-либо. Прежде чем последовать советам незнакомцев, следует тщательно проверить информацию.

«Если вы получили подобный звонок, лучше всего положить трубку и обратиться в свою управляющую компанию напрямую для подтверждения информации», - подчеркнули в министерстве.

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