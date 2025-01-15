Пензенцев атаковали звонками «сотрудники поликлиник»

15.01.2025 | 16:46

В последнее время в Пензенской области участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляющиеся сотрудниками поликлиник.

Они просят актуализировать персональные данные, важные для медицинского обслуживания. Под таким предлогом аферисты узнают серию и номер паспорта, СНИЛС, получают другие сведения, которые затем используют для кражи денег.

В региональном минздраве напомнили: ни в коем случае нельзя предоставлять конфиденциальную информацию неизвестным людям.

«Если у вас произошла смена персональных данных, то внести изменения в медицинскую документацию можно только при личном вашем визите в поликлинику с актуальными копиями документов», - предупредили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области злоумышленники звонят жителям, представляются работниками фонда обязательного медицинского страхования и заявляют о необходимости срочной замены полиса ОМС.

Под этим предлогом аферисты требуют назвать цифровой код из сообщения «для подтверждения личности». Используя его, они получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Впоследствии персональные данные злоумышленники применяют для кражи сбережений.