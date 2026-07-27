В Пензе проверка выявила нарушения на 5 автобусных маршрутах

Общество

В Пензе проверка выявила нарушения на 5 автобусных маршрутах
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В понедельник, 27 июля, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провели линейный контроль работы маршрутов № 54, 66, 70, 82с и 130.

Проверка состоялась на остановке «Комарово».

В Пензе проверка выявила нарушения на 5 автобусных маршрутах

Как оказалось, водители автобусов на всех маршрутах открывают не все двери на остановках для посадки пассажиров.

В Пензе проверка выявила нарушения на 5 автобусных маршрутах

В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов перевозчикам ООО «Транспорт Пензы» и АТП «Меркурий» направлены требования об уплате штрафов.

Аналогичное нарушение на маршрутах № 82с и 93 выявили 30 июня во время мониторинга на остановке «Центральный рынок».

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