28 июля в Пензенской области прогнозируют дождь и грозу

Во вторник, 28 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +13...+18 градусов. В прогнозе дождь, местами сильный, гроза. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем синоптики обещают +23...+28. В ночь на среду будет +12...+17 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 28 июля - Кирик и Улита. На Руси подмечали, что в этот день часто идет сильный дождь.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.