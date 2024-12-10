Мошенники начали притворяться сотрудниками фонда ОМС

10.12.2024 | 10:58

В Пензенской области злоумышленники звонят жителям, представляются работниками фонда обязательного медицинского страхования и заявляют о необходимости срочной замены полиса ОМС.

Об участившихся случаях такого вида мошенничества предупредили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Мошенники угрожают гражданам: если полис не заменить, то их ждут трудности при обращении в организации здравоохранения.

Под этим предлогом аферисты требуют назвать цифровой код из сообщения для «подтверждения личности». Используя его, они получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Впоследствии персональные данные злоумышленники применяют для кражи денег со счетов.

«Полис ОМС не имеет срока давности и замены не требует. Если вы получили подобный звонок, знайте, это мошенничество! Будьте бдительными! Не передавайте личные данные и сразу сообщайте о подобных случаях в полицию», - предупредили пензенцев в фонде.

Специалисты организации могут позвонить только с напоминанием о необходимости актуализировать данные полиса. Они никогда не просят назвать код из СМС или предпринять какие-то немедленные действия.