У 70% жителей Городищенского района обнаружили лишний вес

В понедельник, 27 июля, в Городищенском районе завершилась акция «Пульс жизни», стартовавшая в начале месяца. Обследования прошли 250 человек, из которых половина - люди трудоспособного возраста.

На площадках здоровья они смогли проверить уровень сахара или холестерина в крови, делают флюорографию, узнать свой биологический возраст, мышечную силу, состояние сосудов организма.

«Самыми распространенными факторами риска у обследованных оказались повышенный ИМТ (избыточная масса тела и ожирение) - более 70%, повышенный уровень глюкозы крови - около 30% и артериального давления - 24%», - сообщила главврач Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Ирина Пузракова.

Для участников акции специалисты составили индивидуальные программы ведения ЗОЖ и дали рекомендации по коррекции факторов риска.

Следующие мероприятия запланированы на 17, 19, 21, 24, 26, 28 и 31 августа. Всех желающих будут ждать с 9:00 до 13:00 в поликлинике районной больницы (Бессоновка, ул. Центральная, д. 206).

В июне акцию «Пульс жизни» провели в Шемышейском районе. Обследование прошли почти 250 человек, 54% из них - трудоспособного возраста.