В Пензе предусмотрят 31 временное место для мусорных баков

В Пензе на период ремонта контейнерных площадок предусмотрят временные места для размещения мусорных баков и проинформируют об этом жильцов многоквартирных домов. Соответствующее поручение дал глава города Олег Денисов на совещании в понедельник, 27 июля.

«Важно находиться на постоянной связи с жителями, чтобы вместе следить за качеством и сроками работ», - добавил он.

В городе стартовало обустройство мест накоплений твердых коммунальных отходов. Работы идут во всех районах, кроме Первомайского: там они начнутся на следующей неделе.

Всего за летне-осенний период будет благоустроена 31 контейнерная площадка.

По словам замглавы администрации Ильдара Усманова, к вопросу намерены подойти комплексно. «По возможности [стараемся] обустроить твердое покрытие, установить ограждения, а также заменить старые баки на новые евроконтейнеры», - пояснил он.