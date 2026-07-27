Губернатор рассказал о капремонте домов в регионе

Общество

Губернатор рассказал о капремонте домов в регионе
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За первую половину 2026 года в Пензенской области по программе капитального ремонта привели в порядок 101 многоквартирный дом, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Крыши обновили в 33 домах, фасады и фундамент - в 26, лифты - в 23.

Губернатор рассказал о капремонте домов в регионе

«В этом году только на замену лифтов направлено 190 млн рублей - из средств бюджета Пензенской области, высвободившихся в результате списания региону 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В рамках программы капремонта установили 74 новых подъемника, обеспечив комфорт и безопасность 15 тысячам жильцов», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

В 16 домах привели в порядок инженерные сети: электропроводку, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и канализации, отопления.

Губернатор рассказал о капремонте домов в регионе

Еще в 168 домах капитальный ремонт ведется сейчас, добавил губернатор. На одних объектах идет подготовительный этап, на других работы уже в активной фазе.

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