Пензенцы сломали в главном фонтане 4 форсунки и 10 клапанов

Несмотря на предупреждения, пензенцы продолжают массово купаться в главном городском фонтане на одноименной площади. Люди охлаждаются в чаше во время жары.

О последствиях горожане не задумываются, отметил глава Пензы Олег Денисов на совещании в мэрии в понедельник, 27 июля.

«В первую очередь, это небезопасно для самих людей - под водой скрыто оборудование: подсветка, провода, распределительные коробки питания и форсунки», - отметил он. Купающиеся рискуют получить травмы или удар током.

Повреждается и сам фонтан. В этом году при подготовке к сезону пришлось чинить 12 поворотных форсунок. За последний месяц в результате купания людей вышли из строя еще 4 форсунки и 10 быстродействующих клапанов - ремонту они не подлежат.

Олег Денисов поручил подчиненным усилить профилактическую работу с населением: раздавать памятки, предупреждать об административной ответственности, разговаривать. «Наша задача - объяснить, что фонтан создан для украшения города, а не для купания», - заключил он.