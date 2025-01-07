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Общество

С 8 января в Пензенскую область вернутся плюсовые температуры

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8 января в Пензенскую область вернутся плюсовые температуры. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...-5 градусов, прогнозируется такое метеорологическое явление, как налипание мокрого снега - из-за него в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Продолжит идти мокрый снег или дождь.

На протяжении суток будет дуть сильный южный ветер, его порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова объяснила, что изменение погоды связано с приходом мощного атлантического вихря, который сохранится как минимум до конца рабочей недели.

«Вновь начнется закачка теплого и влажного воздуха. Повсеместно ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Температурный режим повысится до нулевых и плюсовых отметок, в результате чего сложатся благоприятные условия для образования гололедных явлений», - рассказала Иванкова.

На Руси верили, что если 8 января идет мягкий и липкий снег, то скоро будет оттепель; если галки и вороны устроили непрекращающийся гвалт, быть снегопаду или метели.

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