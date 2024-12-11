В Пензе билайн ускорил мобильный интернет в десятке крупных ЖК

11.12.2024 | 14:09

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Оператор билайн увеличивает надежность сети в районах Пензы, где отмечается высокая интернет-активность и заселяются в дома новые жильцы. В результате работ по строительству и обновлению телеком-объектов в областном центре и Городе Спутнике качество голосовой связи и мобильного интернета значительно улучшилось в десятке крупных жилых комплексов.

Новые базовые станции запустили в микрорайоне Арбековская Застава. Этот комплекс состоит из 16 домов с развитой инфраструктурой. Для оператора важно, чтобы жители с комфортом пользовались 4G интернетом не только в своих квартирах, но и во время прогулок во дворе, могли при посещении магазинов продолжать общение в мессенджерах, а выходя из дома - построить оптимальный маршрут с учетом движения общественного транспорта и пробок.

Кроме того, дополнительное оборудование заработало в эко-квартале «Запрудный» и ЖК «На Кузнецкой».

Компания билайн модернизировала сеть и расширила покрытие в новостройках и густонаселенных районах Пензы, где выросло использование мобильного интернета. Среди них - ЖК «Аристократ», «Победный», «Научный», «Измайловский», «На Зеленодольской», «Зеландия» и «Командор», микрорайоны Заря-1 и Город Спутник. Для улучшения LTE покрытия оператор использовал частоты 2 100 и 2 600, которые наиболее эффективны в районах с многоквартирными домами разной этажности. Теперь клиентам стали доступны мобильные сервисы на возросших скоростях. Они быстрее скачивают тяжелые файлы, за несколько секунд отправляют длинные видеоролики, работают и учатся удаленно без зависаний даже в трафиковые часы пик.

Кроме того, на территории данных жилых комплексов и микрорайонов увеличилась доступность голосовой связи в режиме VoLTE *, открывающем ряд преимуществ. Например, это позволяет продолжать пользоваться интернетом во время телефонного звонка: вызывать такси или заказывать доставку продуктов, загружать видео. К тому же VoLTE создает так называемый эффект присутствия, делая звук четче и яснее.

«Новые жилые районы Пензы все чаще выбирают молодые люди и семьи с детьми, а это самые активные пользователи интернета. И строительство дополнительных телеком-объектов, и технологии «умной сети» помогают нам предоставлять качественный сервис, несмотря на постоянно увеличивающуюся цифровую активность жителей городов. Планируя технические мероприятия, мы учитываем программы по развитию и образованию новых жилых кварталов, отслеживаем увеличение трафика с помощью наших аналитических инструментов, в том числе с применением искусственного интеллекта», - отметил директор Пензенского отделения билайна Антон Тайдонов.

* VoLTE - Voice over LTE - голос через LTE. Подробнее на beeline.ru.

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