Снегоплавильная станция в Пензе продолжит простаивать

11.12.2024 | 11:54

Снегоплавильная станция под мостом имени В. П. Капашина на улице Урицкого в Пензе продолжит простаивать: нынешней зимой, как и прошлой, эксплуатировать ее не будут.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в городском управлении ЖКХ в ответ на соответствующий запрос сетевого издания «ПензаИнформ». Причину коммунальщики не уточнили, однако ранее она уже называлась.

О том, что город обзаведется первой такой станцией, стало известно осенью 2017 года. В конце декабря дорожники получили этот подарок стоимостью 3,5 млн рублей. В конце 2020-го в Пензе установили еще одну машину для плавления снега. На ее приобретение было потрачено 2,5 млн рублей.

Суммарно обе станции способны перерабатывать около 400 кубометров снега в сутки, в среднем это 26 КамАЗов. Но на протяжении нескольких лет машины не используются.

Поначалу чиновники объясняли это отсутствием большого количества осадков, потом низкой производительностью, затем появилось новое обоснование.

«При покупке данных установок осуществлялась плавка чистого снега с улицы Московской. В связи с увеличением травматизма на спусках и подъемах было увеличено количество противогололедного материала для обработки общественных пространств. Поэтому использование снегоплавильных машин не представляется возможным без строительства очистных сооружений», - уточняли в УЖКХ.

По данным синоптиков, с 12 декабря Пензенская область окажется под влиянием циклонического вихря, на протяжении нескольких дней будет идти снег. В целом прогнозировалось, что зима 2024-2025 года будет стылой, с большим объемом осадков - их окажется не меньше, чем в прошлом сезоне, когда от пензенцев поступало множество жалоб на вывоз собранного с улиц грязного снега в Арбековский лес.