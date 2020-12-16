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Общество

В Пензе появилась новая машина для плавления снега

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В Пензе установили новую машину для плавления снега. Уже совсем скоро она начнет извергать клубы пара. За одну смену агрегат может переработать до 300 кубометров замороженной воды.

«До этого у нас стояла установка 60М, она работала на дизельном топливе, но расходы горючего большие. В три раза дешевле получается работать на газе», - рассказал главный инженер МУП «Пензадормост» Сергей Щербаков.

В связи с этим решили закупить оборудование, которое сможет работать на голубом топливе. На приобретение машины было потрачено 2,5 миллиона рублей. Однако пока «Вулкан» не функционирует из-за отсутствия снега на улицах Пензы.

«Будет стоять она. Когда снега много привезли и выгрузили, работает», - пояснил Сергей Щербаков.

В основном сюда будут привозить снег из скверов и парков города. Песок и реагенты, которыми посыпают улицы, могут навредить технике.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Мосту не навредит пар? Да и сам котел возле опоры, мало ли что.

Гость||

Песок и реагенты, которыми посыпают улицы, вредят людям, обуви, автомобилям...

Гость||

... Собакам, кошкам

Гость||

...Птичкам, мышкам...

Гость||

... но не бизнесу!

Гость||

Каждый заммэра будет покупать себе новую игрушку и говорить, что предыдущая была дерьмо?

Имя: Гость
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