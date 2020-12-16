В Пензе появилась новая машина для плавления снега

16.12.2020 | 18:04

В Пензе установили новую машину для плавления снега. Уже совсем скоро она начнет извергать клубы пара. За одну смену агрегат может переработать до 300 кубометров замороженной воды.

«До этого у нас стояла установка 60М, она работала на дизельном топливе, но расходы горючего большие. В три раза дешевле получается работать на газе», - рассказал главный инженер МУП «Пензадормост» Сергей Щербаков.

В связи с этим решили закупить оборудование, которое сможет работать на голубом топливе. На приобретение машины было потрачено 2,5 миллиона рублей. Однако пока «Вулкан» не функционирует из-за отсутствия снега на улицах Пензы.

«Будет стоять она. Когда снега много привезли и выгрузили, работает», - пояснил Сергей Щербаков.

В основном сюда будут привозить снег из скверов и парков города. Песок и реагенты, которыми посыпают улицы, могут навредить технике.