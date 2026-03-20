Течет крыша: в «Буртасах» начали плановый ремонт

В Пензе в ДС «Буртасы» течет крыша. «Все здание в печальном состоянии», - пожаловалась горожанка.

О проблеме женщина рассказала на странице губернатора во «ВКонтакте» и проиллюстрировала свои слова фотографиями с тряпками и ведрами, размещенными на полу и подоконнике.

На обращение отреагировал представитель регионального минспорта.

«В настоящее время во дворце спорта «Буртасы» проводятся плановые ремонтные работы. Регулярный косметический ремонт объектов спортивной инфраструктуры осуществляется на постоянной основе для поддержания их в надлежащем состоянии», - сообщил он.

Ремонт в «Буртасах» проводили в 2024 и 2025 годах. Специалисты обновили кровлю, вентиляцию, освещение.

В этом году намеревались сделать косметический ремонт, чтобы избавиться от следов плесени.

«Буртасы» открылись в 2008 году. На торжественной церемонии, проводившейся 23 января, присутствовали Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев, тогда являвшийся первым заместителем председателя Правительства РФ.