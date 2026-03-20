Губернатор: Благодаря Г. В. Мясникову Пенза стала центром культуры

В пятницу, 20 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения Георга Васильевича Мясникова, который вошел в историю родного края как отец золотого века пензенской культуры.

В памятный день областной центр посетил сын именитого деятеля культуры Михаил Георгович. Вместе с губернатором Олегом Мельниченко он возложил цветы к бюсту, открытому 2 года назад.

«В 1961 году нашему региону крупно повезло, когда Георг Мясников, молодой и образованный, прибыл из Москвы работать в должности второго секретаря обкома КПСС. Он горячо радел за Пензенскую область и живущих здесь людей», - отметил Олег Мельниченко.

По его словам, благодаря усилиям Георга Мясникова Пенза за 25 лет из захудалого города стала центром российской культуры и образцом для подражания.

«Многое сделано для Пензы, моей родины, моих земляков, и это вызывает в душе чувство удовлетворения и исполненного долга. Многим я поставил великим землякам камни, отметил их след на Пензенской земле, а на их следах останутся и мои отпечатки. В это я верю», - отмечал сам Георг Васильевич.

В регионе продолжается работа по сохранению исторической памяти в рамках проекта «Гордость», начатого по инициативе местных краеведов, добавил Олег Мельниченко.