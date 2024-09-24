Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

24.09.2024 | 13:17

Зима в центральных регионах страны выдастся не менее снежной, чем в прошлом году. Прогноз на предстоящую зиму в беседе с 76.RU дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

К приметам метеоролог относится скептически. В частности, он усомнился, что вслед за жарким летом гарантированно придет морозная зима — по его мнению, поверье не выдерживает проверку глобальным потеплением.

«Если бы эта примета была достоверной, у нас цикличность зимы и лета не менялась бы. Жаркое лето — холодная зима. А на фоне глобального потепления как же будет холодная зима? Она наоборот должна быть теплой», — пояснил специалист.

Грядущая зима 2024-2025 года, согласно метеоданным, будет стылой, с большим объемом осадков. Холоднее всего окажется январь, однако непродолжительные 20-градусные морозы россияне застанут еще в декабре. В основном температура в первый зимний месяц будет держаться на уровне минус 10-15 градусов.

Ранее синоптик предсказал, когда в Центральной России выпадет первый снег. На данный момент точный срок неизвестен. Если в регион придет холодный фронт, то первые снежинки покажутся в начале октября.