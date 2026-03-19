На строительство хирургического корпуса онкоцентра нужно 10,2 млрд

В Пензенской области не смогли достичь желаемого показателя по пятилетней выживаемости больных раком, рассказал глава регионального минздрава Вячеслав Космачев.

По итогам 2025-го в регионе доля пациентов с онкологией, состоящих на учете 5 и более лет, составляет 59%. Необходимо было достичь значения в 64,5%.

«Мы считаем, что на это были веские причины, с учетом предыдущих 5 лет. У нас пятилетка попала как раз на период борьбы с ковидом, и вот те провальные годы с высокой смертностью нам, конечно, показатели несколько испортили», - пояснил Вячеслав Космачев на итоговой коллегии регионального минздрава, состоявшейся в четверг, 19 марта.

По его словам, желаемого показателя все же удастся достичь, ведь в регионе для этого проводится множество мероприятий. Так, в 2024-м был введен в эксплуатацию лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера.

«Из-за того что ранняя выявляемость рака достигла хорошего уровня, возникает необходимость в большой хирургической активности. И сейчас мне очень приятно констатировать факт, что на самом высоком уровне мы достигли соглашения на строительство хирургического корпуса в Пензенской области», - отметил Космачев.

На выполнение работ требуется 10,2 млрд рублей из федерального бюджета.

По словам Вячеслава Космачева, вопрос должен пройти дополнительные согласования: сначала - в Минздраве РФ, затем - в Совете Федерации.

«Это сложный путь», - подытожил Вячеслав Космачев.