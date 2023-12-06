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Из жизни

В Пензе решили не пользоваться снегоплавильной станцией

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Этой зимой в Пензе решили не запускать снегоплавильную станцию на улице Урицкого. Об этом представитель городской администрации заявил в среду, 6 декабря.

«Где снегоплавильные машины?» - поинтересовался пользователь Филя Р. на странице мэрии во «ВКонтакте».

«В связи с низкой производительностью снегоплавильной станции на Урицкого ее функционирование в текущий зимний период не планируется», - ответили в администрации.

Всего в Пензе две снегоплавильные станции. Суммарно они перерабатывают около 400 кубометров снега в сутки - в среднем это 26 КамАЗов. В прошлую зиму оба объекта простаивали из-за отсутствия большого количества осадков.

О том, что город обзаведется первой снегоплавильной станцией, стало известно осенью 2017 года. В конце декабря дорожники получили этот подарок стоимостью 3,5 млн рублей. В конце 2020-го в Пензе установили еще одну машину для плавления снега. На ее приобретение было потрачено 2,5 млн рублей.

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