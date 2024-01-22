Названа новая причина простоя снегоплавильных машин в Пензе

22.01.2024 | 13:20

В администрации Пензы объяснили, почему в последние годы не могут использовать снегоплавильные машины.

О том, что город обзаведется первой такой станцией, стало известно осенью 2017 года. В конце декабря дорожники получили этот подарок стоимостью 3,5 млн рублей. В конце 2020-го в Пензе установили еще одну машину для плавления снега. На ее приобретение было потрачено 2,5 млн рублей.

Суммарно обе станции способны перерабатывать около 400 кубометров снега в сутки - в среднем это 26 КамАЗов. Но на протяжении нескольких лет машины не используются.

Поначалу чиновники объясняли это отсутствием большого количества осадков, потом низкой производительностью. Теперь появилось новое обоснование.

«При покупке данных установок осуществлялась плавка чистого снега с улицы Московской. В связи с увеличением травматизма на спусках и подъемах было увеличено количество противогололедного материала для обработки общественных пространств. Поэтому использование снегоплавильных машин не представляется возможным без строительства очистных сооружений», - говорится в ответе на редакционный запрос, подписанном заммэра Пензы Ярославом Щигоревым.