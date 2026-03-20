В выходные в Пензенской области сохранится теплая погода

В предстоящие выходные в Пензенской области продолжит властвовать антициклон, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 20 марта.

«Повышенный атмосферный фон поспособствует сохранению теплой весенней погоды. Существенных осадков не ожидается», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, ночью будет по-прежнему морозно (до -7 градусов), а днем под лучами яркого солнца воздух станет еще активнее прогреваться (до +11).

На прошлой неделе в Пензенскую область пришло стремительное потепление. Это были «первые пробы пера весны», отметила ранее Светлана Иванкова.

Тогда же в регион начал поступать теплый воздух из Западной Европы.