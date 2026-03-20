Названы отличия панической атаки от сердечного приступа

Врач-кардиолог Ирина Тарасова назвала отличия панической атаки от сердечного приступа. Первое из них - характер боли.

Пациенты нередко принимают паническую атаку за проблемы с сердцем, поскольку симптомы схожи, пояснила Тарасова в беседе с изданием «Газета.ru».

Характер боли поможет отличить одно состояние от другого. При панической атаке она, как правило, острая и колющая, нередко «перемещается», ощущения усиливаются при глубоком вдохе. При сердечном приступе боль давящая, жгучая или сжимающаяся, локализуется за грудиной, может отдавать в левую руку, плечо, нижнюю челюсть или спину и не зависит от дыхания или движений.

Кроме того, у этих состояний разная продолжительность симптомов. Паническая атака, как правило, длится от нескольких минут до получаса, а потом постепенно ослабевает. При инфаркте же боль дольше сохраняется и способна усилиться со временем.

«Для панической атаки характерны ощущение нехватки воздуха без истинного удушья, покалывание или онемение в конечностях, чувство нереальности происходящего и выраженный страх без объективного ухудшения физического состояния. При сердечном приступе чаще наблюдаются холодный пот, бледность, выраженная слабость, тошнота, возможна рвота, головокружение и даже потеря сознания, а пульс может становиться нерегулярным», - отметила кардиолог.

Также пациенты по-разному реагируют на нитроглицерин. При панической атаке препарат не принесет облегчения и может даже усилить головную боль, а при сердечном приступе на время снизит интенсивность болевого синдрома, хотя не во всех случаях полностью его уберет.

По словам специалиста, так называемые псевдосердечные симптомы часто наблюдаются у людей с повышенной тревожностью и вегетативными нарушениями. Врач посоветовала не игнорировать тревожные сигналы и обращаться за медицинской помощью даже при сомнениях в природе боли.