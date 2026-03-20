Названы отличия панической атаки от сердечного приступа

Общество

Печать
Max

Врач-кардиолог Ирина Тарасова назвала отличия панической атаки от сердечного приступа. Первое из них - характер боли.

Пациенты нередко принимают паническую атаку за проблемы с сердцем, поскольку симптомы схожи, пояснила Тарасова в беседе с изданием «Газета.ru».

Характер боли поможет отличить одно состояние от другого. При панической атаке она, как правило, острая и колющая, нередко «перемещается», ощущения усиливаются при глубоком вдохе. При сердечном приступе боль давящая, жгучая или сжимающаяся, локализуется за грудиной, может отдавать в левую руку, плечо, нижнюю челюсть или спину и не зависит от дыхания или движений.

Кроме того, у этих состояний разная продолжительность симптомов. Паническая атака, как правило, длится от нескольких минут до получаса, а потом постепенно ослабевает. При инфаркте же боль дольше сохраняется и способна усилиться со временем.

«Для панической атаки характерны ощущение нехватки воздуха без истинного удушья, покалывание или онемение в конечностях, чувство нереальности происходящего и выраженный страх без объективного ухудшения физического состояния. При сердечном приступе чаще наблюдаются холодный пот, бледность, выраженная слабость, тошнота, возможна рвота, головокружение и даже потеря сознания, а пульс может становиться нерегулярным», - отметила кардиолог.

Также пациенты по-разному реагируют на нитроглицерин. При панической атаке препарат не принесет облегчения и может даже усилить головную боль, а при сердечном приступе на время снизит интенсивность болевого синдрома, хотя не во всех случаях полностью его уберет.

По словам специалиста, так называемые псевдосердечные симптомы часто наблюдаются у людей с повышенной тревожностью и вегетативными нарушениями. Врач посоветовала не игнорировать тревожные сигналы и обращаться за медицинской помощью даже при сомнениях в природе боли.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент здоровье
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!