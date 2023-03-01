В Пензе для снегоплавильных машин не хватило работы

01.03.2023 | 10:47

Этой зимой снегоплавильные станции в Пензе простаивали. Сугробы либо таяли сами, либо снег вывозили на полигон.

О работе таких полезных машин в зимнем сезоне редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» спросил читатель.

Его вопрос направили заместителю главы администрации города Руслану Тинчурину.

«В зимний период 2022-2023 года ни одна из двух снегоплавильных станций не использовалась в связи с отсутствием большого количества снега», - сообщил он.

Тинчурин добавил, что снег вывозится на полигон на улице Перспективной.

Ранее в мэрии опровергли информацию о том, что последствия осадков с городских улиц попадают на снежную свалку в Арбековском лесу. Ее существованием возмущались активисты.

«Кто разрешил складировать грязный снег с реагентами, солью, грязью, мусором в Арбековском лесу? Люди только добились, чтобы это прекратили рядом с лыжной базой «Снежинка», так свалку перенесли на 300-400 м к кладбищу», - написали пензенцы.