Сайты для учителей и школьников захотели включить в белый список

Министерство просвещения РФ направило в Минцифры предложение включить в белый список перечень образовательных сайтов и сервисов, которые необходимы учителям и школьникам.

«В случаях замедления доступа к сети Интернет одна из важнейших задач - обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», - процитировал министра просвещения РФ Сергея Кравцова канал ведомства в MAX.

В белый список предложили включить:

- официальный сайт и сервисы Минпросвещения;

- цифровые помощники ученика, педагога и родителя;

- единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО»;

- конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы;

- порталы «Земский учитель» и «Усыновление в Российской Федерации»;

- федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф»;

- информационный портал «Десятилетие детства».

Белый список - это ресурсы и сервисы, доступные людям в условиях отключения мобильного интернета. Перечень начали создавать в сентябре 2025-го, его постоянно расширяют.