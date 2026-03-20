Эхо ЧП: объяснено, как УК может управлять домом без лицензии

В областном министерстве ЖКХ и ГЗН объяснили, как так получилось, что УК ООО «Без проблем» без лицензии больше года управляла домом № 90а на улице Суворова.

Именно с его крыши 3 марта рухнула наледь на 17-летнего подростка, который был на тротуаре. 5-го числа юный пензенец все еще находился между жизнью и смертью.

В ведомстве напомнили, что срок действия лицензии управляющей компании истек 25 января 2025 года.

По закону в таком случае организация должна надлежащим образом исполнять обязанности по содержанию многоквартирного дома и ремонту общего имущества до дня, когда право управления объектом перейдет иному лицу, выбранному собственниками или органом местного самоуправления (в последнем случае - через открытый конкурс).

Поэтому ответственность за случившееся с подростком лежит на ООО «Без проблем».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Директора УК задержали в рамках расследования, а затем отправили под домашний арест до 3 мая включительно.

«В случае невозможности исполнения руководителем ООО «Без проблем» своих обязанностей может быть назначен иной руководитель юридического лица либо временно исполняющий его обязанности», - пояснили в министерстве.