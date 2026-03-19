20 марта пензенцев ждет безветренный день

20 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -3...-8 градусов, местами возможен туман, который сохранится и в утренние часы. Днем ртутные столбики поднимутся до +4...+9. К ночи на субботу снова похолодает до -3...-8 градусов.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием антициклона, погода продолжит носить комфортный характер, осадков не ожидается.

В старину подмечали, что звонкая капель 20 марта сулит жаркое лето.