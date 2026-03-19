Стало известно, какими цветами в этом году украсят Пензу

В Пензе готовят рассаду для 36 клумб, которые украсят город в этом году.

«Планируем высадить 260 тысяч корней. В ассортименте - петуния, бархатцы, бегония, агератум, кохия, алиссум и другие растения», - перечислил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Он уточнил, что «Пензавтодор» займется оформлением клумб, как только позволит погода.

«Они появятся в самых видных местах: в скверах, у памятников, на транспортных развязках», - пояснил Олег Денисов.

В частности, предусмотрено обновление цветочных композиций в зеленой зоне на углу улиц Калинина и Свердлова, у памятника Первопоселенцу. На откосе на улице 8 Марта будет большая клумба в виде книги.

Специалисты продолжат ухаживать и за высаженными в прошлом году многолетниками.

