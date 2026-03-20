По всему региону пенсионеров будут учить противостоять мошенникам

В 2026 году проект «Серебряная Пенза», участников которого учат распознавать мошенничество, распространится на все муниципальные образования региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

В настоящее время идет подготовка площадок и обучение инструкторов.

Проект охватывает пожилых граждан, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. С пенсионерами работают юристы и психологи. Слушателей знакомят с самыми распространенными схемами обмана («родственник в беде», «выигрыш», «проблемы с банком» и другими) и учат правильно реагировать на звонки с такими «известиями».

«Занятия проводятся бесплатно по предварительной записи. Записаться можно по телефону регионального отделения Союза пенсионеров России по Пензенской области 8996-807-19-69», - сообщили в региональном правительстве.

Проект стартовал в Пензе в 2025 году. Обучение прошло более 2,5 тыс. жителей областного центра.

