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Общество

1 ТБ для всех: билайн позволит забыть о трафике на целый год

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Компания билайн вступает в новый год, сохраняя верность своим клиентам и укрепляя собственные позиции на рынке. Также оператор ценит доверие тех, кто уже выбрал его услуги, и готов предложить больше тем, кто только присматривается к ним.

К празднику билайн подготовил особенный подарок для клиентов - 1 ТБ интернета на год, который можно использовать без ограничений в любое время. Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти на актуальную линейку тарифа UP. Оператор обновил свой флагманский тариф-конструктор, и теперь он настраивается с нуля самим абонентом, определяющим, сколько гигабайтов и минут использовать.

Следующий шаг для получения 1 ТБ интернета - активировать «Гигабайты в подарок». Это бесплатная опция, воспользоваться ею очень просто: достаточно кликнуть в мобильном приложении билайна на предложение с бонусными ГБ или перейти в раздел «Сервис» - «Услуги связи» - «Интернет».

Чем больше пакет интернета в тарифе UP, тем больше доступно ГБ в подарок. Например, выбирая тариф с 50 ГБ трафика, при выполнении условий можно получать 86 ГБ дополнительно в начале каждого следующего календарного месяца. В общей сложности до конца 2025 года клиент билайна обеспечит себе бонусом 1 ТБ интернета. Такого количества достаточно даже для всей семьи.

И последнее условие для получения 1 ТБ - вовремя пополнять баланс. В течение года необходимо оплачивать тариф, чтобы всегда оставаться на связи и не терять возможность получать дополнительные гигабайты.

Без презента не останутся и новые клиенты. Оператор предлагает им тариф «Новогодний хит» с возможностью получить дополнительный 1 ТБ интернета до конца 2025 года.

Чтобы обеспечить себе 1 ТБ нужно:

- выбрать тариф «Новогодний хит». Клиенту станут доступны 50 ГБ интернета, 300 минут на разговоры и безлимит на популярные сервисы, включая соцсети, видео и сервисы «Яндекса»;

- активировать «Гигабайты в подарок». Это бесплатная опция, благодаря которой каждый месяц можно получать 86 ГБ к своему пакету трафика дополнительно - и так весь год. Для этого требуется загрузить мобильное приложение билайна и кликнуть на предложение с бонусными ГБ или перейти в раздел «Сервис» - «Услуги связи» - «Интернет», где также можно активировать бонусные ГБ;

- вовремя пополнять баланс.

При выполнении условий 86 бонусных ГБ будут начисляться в начале каждого следующего календарного месяца. В общей сложности до конца 2025 года клиент сможет обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета.

А уже с начала декабря вместе с тарифом «Новогодний хит» доступно подключение телевидения и домашнего интернета - вместе или отдельно, со скидкой до 4 месяцев.

1 ТБ для всех: билайн позволит забыть о трафике на целый год

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru.

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Источник — фото 1 freepik.com
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