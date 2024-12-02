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Общество

Стало известно, чем привлекает покупателей ЖК «Баланс»

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В Ближнем Арбекове завершается строительство жилого комплекса «Баланс». Один дом проекта уже сдан.

Первое, что отмечают многие собственники, когда переступают порог своей новой квартиры, - тепло. И неудивительно: кирпичный дом, современная система отопления, проложенная в полу, - даже в самые морозные дни здесь будет комфортно.

Застройщик смонтировал горизонтальное периметральное отопление, которое позволяет регулировать температуру в каждом помещении. Такая система отличается высоким сроком службы и дает ряд преимуществ, в числе которых возможность отключить одну квартиру в случае аварийной ситуации.

Еще плюс - приборы учета расположены в общем коридоре на центральном коллекторе. В квартире остается больше пространства для дизайнерских задумок жителей, а представители УК не побеспокоят собственников, когда будут проводить поверку счетчиков.

Следующая интересная особенность - разметка, нанесенная на стяжку пола по контуру отопительной системы. Она пригодится во время ремонта: монтируя массивную мебель, рабочие точно не повредят трубы.

Окна на лоджии энергосберегающие. Они уменьшают потери тепла зимой и снижают нагрев помещения летом.

Вход в подъезды - с уровня земли. Это удобное решение для всех, особенно для пожилых и маломобильных людей, семей с маленькими детьми.

Первый дом ЖК «Баланс» введен в эксплуатацию, а сдача второго близится. И здесь еще остались свободные квартиры.

О проекте и условиях покупки расскажут менеджеры офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Баланс» - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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