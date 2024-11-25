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Общество

Проанализированы покупки россиян в аэропортах

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Попадая в аэропорт, россияне чаще всего совершают покупки в продуктовых магазинах, вендинговых продуктовых автоматах и посещают фастфуд-кафе, следует из данных сервиса ВТБ «Геоплатформа», основанных на информации о клиентских транзакциях. Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.

Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный в большинстве случаев поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек - продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах. Каждая пятая покупка приходится на транспортные услуги - такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др.

Схожая ситуация наблюдается и в регионах. Например, в аэропорту Казани большинство покупок - 64% всех транзакций - совершается именно в продуктовых магазинах, а на фастфуд приходится 12% всех чеков.

Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем, одном из немногих, среди наиболее востребованных торговых точек оказались Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных среди путешественников.

«Анализ данных о поведении клиентов - один из необходимых инструментов для бизнеса, позволяющий предлагать свои услуги в оптимальное время и только там, где они действительно нужны. Например, при помощи данных о востребованности магазинов Duty Free можно сделать выводы о соотношении внутренних и международных рейсов в различных аэропортах, востребованности там премиальных и массовых услуг», - отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

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