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Общество

Монтаж главной елки в Пензе подорожал на 216 тысяч рублей

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В 2024 году монтаж елки на главной площади Пензы обойдется городской казне более чем на 200 000 рублей дороже, чем в 2023-м.

По данным портала госзакупок, сборка и оформление 25-метрового искусственного дерева (каркасной уральской сосны) будут стоить 814 981 рубль, в прошлом году было 598 226.

Выполнить все необходимые работы на площади Ленина необходимо в срок до 10 декабря. Исполнителем выступает МБУ «Пензавтодор», заказчиком - парк Белинского, который оплатит все за счет субсидии из городского бюджета.

Как правило, монтаж новогодней красавицы начинается 13-15 ноября. Первым делом специалисты собирают каркас сосны, затем прикрепляют к нему хвою, устанавливают декоративное ограждение. После этого конструкцию украшают гирляндами и шарами - их около тысячи.

Рядом по традиции появятся числовые инсталляции (в этом году - 2025), дом Деда Мороза, светодиодные арт-объекты в виде елочек.

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