В пензенскую больницу № 6 поступил высокотехнологичный лор-микроскоп

В пензенской клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина частично обновили оборудование. Отделение оториноларингологии получило высокотехнологичный операционный микроскоп Labomed Prima ENT.

Аппарат предназначен для проведения сложнейших вмешательств. Он позволяет расширить спектр операций, которые проводят пациентам с патологиями среднего и внутреннего уха.

Кроме того, новый микроскоп улучшает доступ к труднодоступным локализациям. С его помощью можно с ювелирной точностью удалять новообразования в скрытых зонах гортани.

Первые оперативные вмешательства с использованием прибора планируются уже на следующей неделе, сообщили в медучреждении.

В июле на территории больницы № 6 запустили в работу 2 современных дизель-генератора мощностью 600 кВт каждый. В случае аварийного отключения света резервные источники позволят обеспечить бесперебойное электроснабжение корпусов.