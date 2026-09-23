В Пензе из-за мотокросса изменят схему движения транспорта

Общество

В Пензе из-за мотокросса изменят схему движения транспорта
Печать
Max

В субботу, 26 сентября, в Пензе изменится схема движения транспорта по улице Восточной.

Это необходимо для обеспечения безопасности участников всероссийских соревнований по суперкроссу на кубок главы города (6+).

С 6:00 до 18:00 перекроют движение по отрезку Восточной от Y-образного перекрестка напротив дома № 5а до мотодрома «Сура».

В Пензе из-за мотокросса изменят схему движения транспорта

В тот же период будет запрещена остановка транспорта на участке Восточной от Бакунина до Y-образного перекрестка, уточнили в УЖКХ г. Пензы.

В состязаниях примут участие спортсмены из Московской, Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Челябинской, Самарской, Краснодарской, Свердловской, Белгородской, Ульяновской областей, Татарстана, Мордовии и Удмуртии (всего около 100 человек).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие водитель соревнования
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!