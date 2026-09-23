В Пензе из-за мотокросса изменят схему движения транспорта

В субботу, 26 сентября, в Пензе изменится схема движения транспорта по улице Восточной.

Это необходимо для обеспечения безопасности участников всероссийских соревнований по суперкроссу на кубок главы города (6+).

С 6:00 до 18:00 перекроют движение по отрезку Восточной от Y-образного перекрестка напротив дома № 5а до мотодрома «Сура».

В тот же период будет запрещена остановка транспорта на участке Восточной от Бакунина до Y-образного перекрестка, уточнили в УЖКХ г. Пензы.

В состязаниях примут участие спортсмены из Московской, Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Челябинской, Самарской, Краснодарской, Свердловской, Белгородской, Ульяновской областей, Татарстана, Мордовии и Удмуртии (всего около 100 человек).