Из-за утечки на Ворошилова в нескольких домах отключили воду

Общество

Из-за утечки на Ворошилова в нескольких домах отключили воду
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В среду, 23 сентября, еще в нескольких домах Пензы отключили холодную воду. Горводоканал сообщил об этом в своем канале в Мах в 16:46.

Причина - ремонт участка сетей на улице Ворошилова, 4.

В зону отключения попали:

- ул. Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10:

- ул. Коммунистическая, 7, 7а;

- ул. Суворова, 144 (ТЦ «Суворовский»).

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - пояснили ресурсники без конкретизации сроков.

Ранее сообщалось, что воду также отключили в части домов на Южной Поляне.

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