Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень

Общество

Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень
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Пензенская епархия отправила еще 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области. Оттуда получают помощь бойцы группы «Север», участвующие в СВО.

Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень

В состав партии вошли продукты (220 кг копченого сала, 40 кг печени, кофе, сладости, выпечка, консервы), обувь, маскировочные сети, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, влажные полотенца, лекарства и многое другое.

Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень

Собрать груз помогли прихожане храмов Пензы и поселка Победа, Троицкого женского монастыря, жители села Атмис.

Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень

В епархии выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.

Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень

Об отправке предыдущей партии гуманитарного груза стало известно 3 сентября.

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