Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и печень

Пензенская епархия отправила еще 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области. Оттуда получают помощь бойцы группы «Север», участвующие в СВО.

В состав партии вошли продукты (220 кг копченого сала, 40 кг печени, кофе, сладости, выпечка, консервы), обувь, маскировочные сети, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, влажные полотенца, лекарства и многое другое.

Собрать груз помогли прихожане храмов Пензы и поселка Победа, Троицкого женского монастыря, жители села Атмис.

В епархии выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.

Об отправке предыдущей партии гуманитарного груза стало известно 3 сентября.